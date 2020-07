T-3 em Manaus vai reaproveitar água com estação de tratamento

As obras devem finalizar no mês de setembro | Foto: Ione Moreno-Semcom

Manaus – O Terminal de Integração da Cidade Nova (Terminal 3), na Zona Norte contará com um sistema de reaproveitamento de água utilizadas em pias e sanitários, chamado de estação de tratamento de efluentes. A confirmação foi feita pela Prefeitura de Manaus. A revitalização do T3 já iniciou e a entrega está prevista para setembro deste ano.

As novidades na reforma do espaço consistem em acessibilidade, com novas rampas de acesso às pessoas com deficiência; piso tátil em toda a extensão do terminal e a estação de tratamento de águas efluentes de pias e sanitários, que sairão limpas do espaço. A medida traz menor impacto ambiental para a cidade de Manaus.

O estudante Bruno Paiva frequenta diariamente o terminal, ele mora no Vale do Sinai e falou sobre o que acha que deveria ser melhorado no espaço.

“Tem que melhorar a infraestrutura. Eu acho que deveria aumentar mais um pouco o terminal. Está ficando pequeno, pois, das 18h às 20h fica gente aglomerada. São muitas pessoas para pouco espaço”, declarou.

A estudante, Vitória Barbosa conta que a falta de iluminação e desorganização no local deixa a desejar.

“O T3 faz parte do meu dia a dia há bastante tempo. Acredito que faça parte da vida de muitos moradores que moram próximos daquela localidade. O terminal é bastante escuro pela noite, fica bem mais suscetível pra assaltos. Eu mesma já presenciei pessoas correndo de assaltantes lá dentro. Acho que o policiamento poderia ser feito constantemente até porque o 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), fica bem ao lado. Agora está tendo uma reforma no local, e parece que ficou pior, se antes já era escuro, agora piorou, sem falar na desorganização de plataformas para pegar os ônibus, não tem placas com a numeração dos ônibus nas plataformas certas e isso acaba causando transtornos”, desabafou.





