Amazonense faz 'vakinha on-line' para comprar uma prótese

Manaus- Sebastião Gaspar Brito é paciente oncológico da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (Fcecon) há quase dois anos. Vítima de um câncer raro, o homem precisou amputar a perna e agora necessita de ajuda da sociedade amazonense para comprar uma prótese mecânica. Sem condições de trabalhar, a família e os amigos estão realizando uma campanha pela internet com o objetivo de arrecadar o valor necessário para fazer a aquisição.

O Amazonense de 49 anos de idade é casado, pai de três filhos e mora no bairro Novo Aleixo, na Zona Norte de Manaus. Em 2018 ele foi diagnosticado com Sarcomas de Partes Moles e foi quando tudo começou. Em maio de 2020 a perna esquerda de Brito foi amputada e com a pandemia as chances de fazer uma reconstrução diminuíram.

“Foi muito difícil enfrentar a doença e parar de ser garçom. Precisava ajudar no sustento de casa. Apesar de minha esposa sempre trabalhar, as coisas ficaram apertadas, por isso que resolvermos fazer essa vakinha com o objetivo de conquistar uma prótese mecânica para mim. Tenho fé em Deus que vou me curar dessa doença e tudo vai ficar bem”, explicou Brito para o Em Tempo.

A feijoada está sendo organizada por amigos de Brito | Foto: Arquivo Pessoal

Ação social

Os amigos do Brito estão promovendo uma feijoada beneficente no sábado, dia primeiro de agosto. O evento ocorre na avenida Duque de Caxias, bairro Praça 14, Zona Centro-Sul da capital amazonense. O valor da feijoada será de R$ 15, e será vendia no Lanche da Iris.

Doações

Uma vakinha on-line está sendo feita para angariar fundos para comprar a prótese da perna o endereço é vaka.me/1178378 . Uma conta bancária está disponível para doações, o banco é Caixa Econômica Federal, Agência 0020, Operação 013, conta poupança 64343-3, Cpf 594.679.592-91.

Leia Mais:

Menino de seisanos salva irmã de ataque e viraliza na internet

Taxa de analfabetismo cai para 5,4% no Amazonas em 2019