Hospital Francisca Mendes recebe material cirúrgico e remédios

Após assumir a gestão do Hospital Francisca Mendes, a Secretaria de Estado de Saúde (Susam) reforçou, nesta semana, o abastecimento de Órteses, Próteses e Materiais Especiais (OPMEs) utilizados em cirurgias e procedimentos cardiovasculares, além de medicamentos e produtos para a saúde.

Entre terça-feira (14) e a manhã desta quarta-feira (15), foram entregues pelos fornecedores mais de 200 materiais para cirurgias cardíacas adulto, pediátricas e neonatais. Também estão sendo entregues materiais para procedimentos de hemodinâmica como cateterismo, angioplastia e colocação de marca-passo.

O reforço no abastecimento de OPMEs está entre as medidas adotadas para ampliar a oferta de cirurgias e procedimentos cardiovasculares apresentadas aos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, que visitaram a unidade nesta quarta-feira. O deputado Péricles, presidente, e os membros da comissão, Wilker Barreto e Fausto Junior, estavam acompanhados do defensor público Arlindo Gonçalves.

Eles foram recebidos pela direção da unidade e por representantes das áreas técnicas da Susam, que apresentaram o planejamento feito pela secretaria para garantir a continuidade dos serviços no período de transição de gestão.

Segundo a Susam, a capacidade operacional do Hospital Francisca Mendes reduziu por conta das limitações impostas pela pandemia do novo coronavírus quando os atendimentos emergenciais foram priorizados. Desde o dia seis de junho, com o fim do contrato com a Fundação de Apoio Institucional Rio Solimões (Unisol), a Susam passou a gerir a unidade e a assumir todos os contratos de serviços e fornecedores.

Os profissionais que atuavam pela Unisol também precisaram ser contratados para que os serviços não fossem afetados, tendo em vista a expertise dos mesmos.

Materiais e medicamentos

Com a chegada de novos materiais cirúrgicos, a Susam colocará em prática o planejamento para ampliar a oferta de procedimentos. Entre as OPMEs entregues estão conjuntos de Circulação Extracorpórea (CEC), kits de prótese mecânica, válvula biológica mitral e pach pericárdio para cirurgias coronarianas. Os fornecedores também entregaram materiais de embolização, como marca-passo, grades de stents, microbalão, microguia, entre outros.

A Susam também regularizou, em curto espaço de tempo, o abastecimento de medicamentos e de produtos para a saúde na unidade. Segundo a Central de Medicamentos do Amazonas (Cema), o estoque da unidade estava com 95% de medicamentos e o de químicos cirúrgicos em 93% nesta quarta-feira.

*Com informações da assessoria