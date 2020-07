Fique em forma utilizando apenas uma almofada; Veja como

A almofada ajuda a fazer os movimentos do jeito certo, deixando sua postura bem ajustada para ativar os músculos e recrutar o máximo de fibras musculares possíveis | Foto: Reprodução Internet

Manaus - O programa criado pela educadora física Mônica Apostólico, mais conhecida como Monikita Fit, utiliza a metodologia do "Sistema de Contração Inteligente", tonificando e definindo o corpo sem precisar pegar peso ou ir para a academia. Confira abaixo a entrevista com a Monikita, que explica como é possível ficar em forma utilizando apenas uma almofada.

- O que é o Sistema de Contração Inteligente?

É o sistema onde o acessório, no caso a almofada, faz com que o aluno se posicione obrigatoriamente de maneira correta no exercício, recrutando mais grupos e fibras musculares.

- Como a almofada auxilia nessa metodologia?

A almofada vai te ajudar a fazer os movimentos do jeito certo, deixando sua postura bem ajustada para ativar os músculos e recrutar o máximo de fibras musculares possíveis. É isso que vai te dar mais massa magra e mais músculo para deixar seu corpo tonificado. Dependendo do exercício, a almofada vai ser também um estímulo diferente, fazendo você queimar gordura e assim te dar ainda mais definição muscular.

- Então não é preciso pegar peso para ter resultados?

A maioria das pessoas acha que para ganhar massa magra e ter um corpo mais tonificado precisa ir para academia, pegar pesos cada vez mais pesados ou encher a casa de caneleiras, barras ou aparelhos. Mas essa não é a única forma de ter resultados. Estudos mostraram que é possível também ganhar massa magra "pegando leve" e que o segredo está em fazer o músculo contrair ao máximo possível, independente de usar uma carga externa. Outras pesquisas científicas comprovaram também que não faz diferença você usar pesos ou não, desde que uma grande quantidade de fibras musculares esteja contraída durante o exercício.

- Quais partes do corpo são possíveis trabalhar com esse método?

Com esse método é possível trabalhar todas as partes do corpo.

- Posso utilizar qualquer almofada?

Sim, até mesmo um travesseiro.

- Qualquer pessoa pode treinar? Existe alguma contra indicação?

Todos podem realizar o treino, porém gestantes somente se já forem praticantes de atividade física.





Elevação pélvica

Apertando a almofada entre as pernas, elevar a pelve para cima e para baixo. Fazer 3 séries de 1 minuto.

Agachamento

Realizar o agachamento normal, empurrando a almofada para frente com força. Fazer 3 séries de 1 minuto.

Subida de tronco

Apertando a almofada com os pés elevados para cima, subir e descer o tronco como se fosse um abdominal. Fazer 3 séries de 1 minuto.





Leia mais

Fiocruz faz parceria com GSK para produzir medicamentos contra HIV