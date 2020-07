SESI oferece exame de detecção da Covid-19 em Manaus

Atendimentos precisam ser agendados previamente | Foto: Divulgação

Manaus - Pessoas que suspeitam ou que já tiveram contato com o novo coronavírus (Covid-19) podem fazer o exame para detectar a doença na unidade leste do Serviço Social da Indústria (SESI Amazonas), situada na Avenida Cosme Ferreira, bairro São José 1, Zona Leste da capital. Os atendimentos são feitos às terças e quintas-feiras, com horário agendado. O exame custa R$210 para industriários e R$ 230 para não-industriários.



Os interessados precisam ter em mãos o encaminhamento médico. Na chegada ao SESI, os pacientes realizarão o Exame Sorológico IgG / IgM. Ele é feito por meio de coleta sanguínea venosa com intuito de medir a resposta do corpo contra a infecção viral e não há necessidade de o paciente estar em jejum.

O gerente de Segurança e Saúde do Trabalho (SST) do SESI, Cláudio Palheta, afirma que o exame sorológico automatizado utiliza um método de maior sensibilidade, sendo mais eficaz na detecção - diferente do teste rápido com técnica manual.

O valor do exame para industriários é de R$ 210,00. Para não-industriário, o valor é de R$ 230,00. Os atendimentos são feitos às terças e quintas-feiras, das 8h às 10h, com agendamento prévio para evitar aglomerações. Os resultados são divulgados no Portal de Exames do SESI em até quatro dias úteis. Para mais informações, bata entrar em contato pelos telefones (92) 3186-6610 ou 6611.

*Com informações da assessoria

Leia Mais

Sobe para 72.928 número de pessoas recuperadas da Covid-19 no AM

Vídeo: efeitos da pandemia na sociedade segundo a ótica social