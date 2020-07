Oito bares são fechados durante operação em Manaus

Entre as principais irregularidades, foram identificadas aglomerações de pessoas em determinados locais | Foto: Divulgação/SSP-AM

Manaus - Oito bares foram fechados durante uma ação de fiscalização realizada entre a noite de quarta-feira (15) e a madrugada desta quinta (16) em diferentes zonas de Manaus. A ação contou com a participação de diferentes órgãos de fiscalização e resultou ainda na prisão de duas pessoas e remoção de oito veículos por irregularidades.

Dos oito bares fechados, três ultrapassaram o horário de funcionamento permitido e cinco estavam lotados com mesas distribuídas pela rua.

Na Avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira - Zona Leste da capital - uma grande aglomeração foi dispersada. No local, haviam diversos veículos estacionados no meio da via e mais de 200 pessoas aglomeradas.

A Central Integrada de Fiscalização (CIF) atuou em diferentes zonas de Manaus para acompanhar o cumprimento do decreto governamental de retomada da economia e combate ao novo coronavírus.

Autuações e prisões

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran-AM) também participou das fiscalizações e realizou 39 autuações. Também foram removidas sete motocicletas e um carro.

Dois homens foram presos e apresentados no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), sendo um por alcoolemia e desobediência, e outro por desobediência e desacato.

