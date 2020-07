Quitinete pega fogo em Manaus; moradores não sofreram ferimentos

Fogo atingiu uma quitinete no bairro Novo Israel, Zona Norte | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Um incêndio atingiu um quitinete nesta quinta-feira (16) no bairro Novo Israel, Zona Norte de Manaus. Dentro do imóvel estavam uma mulher e duas crianças - de dois e oito anos - que não sofreram ferimentos.

O incidente aconteceu por volta das 11h, na Rua Estrela de Davi. Depois de perceber o início das chamas, moradores da região acionaram uma equipe da 18° Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que acionou o Corpo de Bombeiros.

"Fomos informados desse princípio de incêndio aqui na vila. Verificamos e tinha muita fumaça. Tinha criança no interior, mas os vizinhos conseguiram tirá-los de lá", relatou o sargento Jackson Morais.

Os proprietários do quitinete não deram detalhes à imprensa, mas informaram às autoridades que o fogo se alastrou por um colchão após um curto circuito em um ventilador.

Duas crianças - de 2 e 9 anos - foram retiradas da residência sem ferimentos com a ajuda de vizinhos. A mãe delas, que também estava no local, não se feriu. Porém, ela passou mal e foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O fogo foi rapidamente contido com a chegada do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM).

