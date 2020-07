Fapeam anuncia 28 projetos aprovados no Programa Centelha

Sede da Fapeam, em Manaus | Foto: Divulgação/Fapeam

Manaus - A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam) irá divulgar nesta sexta-feira (17) os projetos aprovados no Programa Nacional de Apoio à Geração de Empreendimentos Inovadores (Programa Centelha Amazonas). Foram selecionados 28 projetos e cada um pode receber até R$ 65 mil. A divulgação ocorre às 10h por meio de uma live feita no canal da Fundação no YouTube.

Lançando em 2019 no Amazonas, o Programa Centelha recebeu a inscrição de 964 ideias, de 35 municípios do Amazonas. O Programa foi dividido em três fases: Ideia Inovadora, Projeto de Empreendimento e Projeto de Fomento.



O recurso financeiro cedido aos projetos é oriundo de subvenção econômica - ou seja, recursos não reembolsáveis -, destinado a transformar ideias inovadoras em empreendimentos que incorporem novas tecnologias aos setores econômicos estratégicos do estado do Amazonas.



Programa Centelha



O programa é realizado em 21 estados do País. No Amazonas, a iniciativa é executada pela Fapeam, sendo promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep).

Também há parcerias com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e com o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap). A operacionalização é de responsabilidade da Fundação Certi.

