Parque Urbano Paulo Jacob, no Centro de Manaus, é reinaugurado

Manaus - Foi reinaugurado nesta quinta-feira (16) o Parque Urbano Desembargador Paulo Jacob , no Centro de Manaus, que foi completamente revitalizado por meio da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE). Este é o sexto parque do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) reformado pelo Governo do Estado nas zonas sul e oeste da capital, com investimentos totais de R$ 14 milhões.

Localizado entre a Avenida 7 de Setembro e a Rua Ipixuna, o parque possui 40.357,27m² de área e foi entregue à população em 2010, na primeira fase do Prosamim. De acordo com o governador Wilson Lima, a revitalização vai proporcionar mais uma opção segura de lazer para as famílias.

Policiamento

Nos últimos anos, o Parque Urbano Paulo Jacob vinha sofrendo desgastes pela falta de manutenção e por ações de vandalismo, depredação e mau uso. O projeto de reforma custou R$ 987,5 mil em recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

Segundo Wilson Lima, após as intervenções, a administração dos parques do Prosamim é repassada para a Prefeitura de Manaus, que se torna responsável pela manutenção dos espaços. O governador determinou, ainda, o reforço no policiamento desses locais.

Infraestrutura

Durante a reabertura do Parque Urbano Paulo Jacob, Wilson Lima destacou a entrega de 16 obras de infraestrutura durante a pandemia, na capital e no interior. O investimento do Governo do Estado, em dez municípios, foi na ordem de R$ 98 milhões, com execução pela Secretaria de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

