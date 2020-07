PC do AM lança disque-denúncia para população da zona Norte de Manaus

Disque-denúncia (92) 99962-2457 | Foto: Divulgação

Manaus- A Polícia Civil do Amazonas , representada pelo delegado Carlos Cesar Rufino, titular do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), disponibiliza para a população, o número do disque-denúncia (92) 99962-2457, para que sejam repassadas informações relacionadas a qualquer tipo de crime ocorrido na área de abrangência da unidade policial, situada na avenida Noel Nutels, bairro Cidade Nova (Zona Norte de Manaus).

De acordo com o titular da unidade policial, o disque-denúncia tem o intuito de proporcionar maior facilidade para que noticiantes ou vítimas possam repassar informações que colaborem com as investigações dos crimes, sem precisar se deslocar até à sede da delegacia.

“As denúncias podem ser feitas por meio de mensagens, utilizando o aplicativo WhatsApp, ou por ligações. Enfatizo que a identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Fapeam anuncia 28 projetos aprovados no Programa Centelha

Quitinete pega fogo em Manaus; moradores não sofreram ferimentos

Mulher morre após ser atropelada por motocicleta em avenida de Manaus



Veja também