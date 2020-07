Vídeo: Homem 'renasce' após ficar entre fios de alta tensão na AM-010

Motoristas que passavam pela via pararam para ajudar o homem e ficaram surpreendidos com o livramento | Foto: Reprodução





Manaus - Um motociclista, ainda não identificado, "nasceu de novo" ao escapar de ser atingido por um poste e ficar presos entre fios de alta tensão na rodovia estadual AM-010 - que liga Manaus até o município de Itacoatiara (distante 176 quilômetros em linha reta de Manaus). O incidente aconteceu nas proximidades do município de Rio Preto da Eva.

De acordo com um vídeo compartilhado nas redes sociais nesta quinta-feira (16), o homem estava em uma motocicleta modelo Yamaha R3 ABS, de cor azul, quando foi surpreendido por um poste que caiu na estrada no momento em que ele trafegava o local. O homem acabou ficando preso entre os fios de alta tensão.

Motoristas que passavam pela via pararam para ajudar o homem e ficaram surpreendidos com o livramento que o motociclista teve ao não ser atingido pelos fios.

"Qualquer movimento brusco em centímetros, ele poderia ser eletrocutado", comentou um dos homens em um vídeo.

A pessoa que gravou as imagens informou ao motociclista que iria pedir ajuda no Rio Preto da Eva. Não há informações sobre a data que aconteceu o fato. O Em Tempo entrou em contato com a Amazonas Energia para saber se houve acionamento e resgate do motociclista. No entanto, ainda não houve resposta. Assim que obtivermos mais informações, o material será atualizado.

Veja o vídeo:

O homem esperou o resgate | Autor: Reprodução