'Cine Manauara Drive-In' será patrocinado pela Coca-Cola

O “Cine Manauara Drive-In”acontecerá a partir do dia 17 de julho e seguirá até o dia 16 de agosto será patrocinado pela Coca-Cola, através do Grupo Simões | Foto: Divulgação

Manaus- O “Cine Manauara Drive-In”acontecerá a partir do dia 17 de julho e seguirá até o dia 16 de agosto será patrocinado pela Coca-Cola, através do Grupo Simões. Sempre às sextas, sábados e domingos, às 19h e às 22h, no estacionamento G8 Azul do Manauara Shopping.

Haverá comercialização de todo o portfólio de bebidas da Coca-Cola para o público do drive-in. Os ingressos podem ser adquiridos exclusivamente pelo site Sympla e já incluem o valor do ticket de estacionamento.

Nesta quinta-feira (16), haverá uma avant première para jornalistas e influenciadores que irão conferir em primeira mão a novidade, com a exibição do filme Coringa. Durante a ação haverá Coca-Cola Original e Coca-Cola Sem Açúcar de cortesia aos convidados.

Leia mais:

Cinemas não abrem e Governo do AM adia retorno para setembro

Eventos em drive-in no AM se tornam opção de lazer na pandemia