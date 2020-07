Cras, Creas e Eamaar voltam com agendamento prévio

A Prefeitura de Manaus retornará, gradativamente, com atendimento presencial nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar) | Foto: Alex Pazuello/Semcom

Manaus- A Prefeitura de Manaus retornará, gradativamente, com atendimento presencial nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) e Espaço de Atendimento Multidisciplinar ao Autista Amigo Ruy (Eamaar). No horário de 8h às 14h, por meio de agendamento prévio. A medida consta na portaria nº 093/2020, publicada na edição nº 4.882, do Diário Oficial do Município (DOM), de terça-feira(15).



Segundo a titular da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), Suzy Zózimo, a mudança de atendimento presencial até o momento acontecerá somente com os três equipamentos Cras, Creas e Eamaar, respeitando os protocolos de saúde.

Para acessar a lista de canais de comunicação dos Cras, basta acessar: https://semasc.manaus.am.gov.br/cras/ . Enquanto que para os Creas o link é o https://semasc.manaus.am.gov.br/creas/ e o Eamaar pelo contato telefônico 98842-1015. Os agendamentos funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Portaria

Como medidas de prevenção ao novo coronavírus, causador da Covid-19, a Prefeitura de Manaus prorrogou, também, a partir da portaria nº 093/2020, a suspensão dos atendimentos presenciais da Semasc até o dia 31 de julho.A publicação estabelece, ainda, a suspensão dos atendimentos presenciais realizados na sede da Semasc, no Centro de Referência dos Direitos das Mulheres (CRDM) e Subsecretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Atividades essenciais

Ficam mantidas as atividades essenciais e serviços emergenciais como as entregas de benefícios eventuais, atendimentos de calamidades públicas, o funcionamento das cozinhas comunitárias e restaurante popular, porém, com o expediente alterado para o horário de 7h às 14h, exceto em situações que demandem a extensão do referido horário.

O atendimento do SOS Funeral segue funcionando com todas as recomendações de proteção da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), durante 24 horas, pelos números 0800 280 8087 / 3215-2649 / 3631-9983, todos os dias.

Os serviços de acolhimento a pessoas em situação de rua não serão paralisados. O disque-Direitos Humanos 0800-092-6644 e o disque- Denúncia 0800-092-1407, destinado a violações de direitos envolvendo crianças, adolescentes, mulheres e idosos, entre outros, têm funcionamento 24 horas, diariamente.

Canais de atendimento

As estratégias de atendimento ao público adotadas pela Semasc seguem com: o atendimento remoto, por meio de ligação telefônica; e-mail; aplicativos de mensagens – como WhatsApp – principalmente, aos grupos de risco, tais como idosos, gestantes e lactantes, pois além de assegurar a proteção, organiza a oferta dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais. O atendimento remoto funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

- Subsecretária de Políticas Afirmativas para Mulheres e de Direitos Humanos – Contato: 3214-5080

- Cadastro Único – Contato: 98842-2095

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Parque Urbano Paulo Jacob, no Centro de Manaus, é reinaugurado

Amazonas retoma transporte hidroviário após paralisação por pandemia

Hospital Francisca Mendes amplia ação em cirurgias cardiovasculares