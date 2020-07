Bancos de madeira geram renda a comunidade do Amazonas

Bancos de madeira inspirados nas histórias e lendas da Amazônia geram renda para comunidade do amazonas. | Foto: Imprensa FAS

Manaus - Bancos de madeira inspirados nas histórias e lendas da Amazônia geram renda para comunidade do amazonas. A coleção de bancos “Esse dito Bicho” foi feita durante 10 dias por 17 homens da região, sem qualquer experiência em esculpir, o desenvolvimento de produtos em madeiras, resíduos do manejo da Floresta Amazônica, e que carregassem em si um pouco da história e cultura da região. Teve como objetivo movimentar a economia local e possibilitar a permanência dessas pessoas em sua terra natal, em harmonia com a floresta.

O trabalho foi conduzido através da tecnologia social chamada Design Essencial, que consiste numa imersão do Instituto A Gente Transforma com a comunidade para identificar seu potencial e possibilitar o resgate de seus saberes ancestrais, e a criação coletiva, inspirada em seu imaginário cultural.

Foi resultado de uma parceria idealizada pelo Projeto Amazonas Sustentável, desenvolvido pela Fundação Amazonas Sustentável (FAS) estando localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, a 80 km de Manaus. Os produtos são comercializados pela empresa Dpot Objeto por meio do Whatsapp (11) 99907-3189.

A proposta foi inspirar a criação das peças em madeira nas incríveis histórias da floresta repassadas por gerações. “Numa grande roda de contação de histórias, com a colaboração de todos, os desenhos dos objetos de madeira foram surgindo a partir do lápis de um artesão. Os bancos juntam fragmentos de imagens desse universo compartilhado”, comentou coordenador do projeto na FAS, Gil Lima.

ALGUMAS DAS ESTÓRIAS DE TERRA PRETA

A COBRA LILI

Uma cobra preta que sempre aparece, deixando imensas marcas perto do rio. Estimam que tenha entre 7 e 8 metros de comprimento e muitos já a viram boiando no rio. Para alguns, a cobra surgiu há 30 anos saindo de uma fenda após um terremoto na região.

CAÇADOR PERVERSO

Um caçador perverso atirou em uma Guariba que carregava um filhote, ignorando o gesto que o animal fazia com a mão para se proteger. Após o tiro, todos os demais macacos do bando desceram da árvore e o atacaram. O homem ficou transtornado e morreu em 3 dias.

PADRE SEM CABEÇA

A entidade é vista sempre na mata convidando as pessoas que passam para fumar.

SOBRE TERRA PRETA

A comunidade de Terra Preta está localizada na Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) Rio Negro, na margem norte do rio a 80 km de Manaus, aproximadamente 5 horas de barco. Seu nome vem do solo escuro e fértil que permeia a Bacia Amazônica.

O local não faz parte do roteiro turístico do Rio Negro e possui como principal atividade econômica a extração da madeira e o monitoramento da floresta. A pequena comunidade de aproximadamente 230 pessoas possui quatro igrejas e apenas uma escola que atende aos alunos do ensino fundamental ao médio.

SOBRE O INSTITUTO A GENTE TRANSFORMA

O Instituto A Gente Transforma coopera para a reconquista da autoestima de comunidades que permanecem à margem da sociedade, por meio de ações que retomam saberes ancestrais e trazem benefícios concretos para o indivíduo e suas comunidades: liberdade, autonomia e prosperidade.

SOBRE MARCELO ROSENBAUM

Marcelo Rosenbaum é brasileiro, Professor Honoris Causa de arquitetura e está à frente da Rosenbaum Arquitetura e Design há mais de 20 anos. Fundador do Instituto A Gente Transforma, que desenvolveu a tecnologia social, intitulada Design Essencial.

SOBRE A FUNDAÇÃO AMAZONAS SUSTENTÁVEL (FAS)

A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) é uma organização brasileira não governamental, sem fins lucrativos, criada em 8 de fevereiro de 2008. A instituição adota como estratégias a atuação nas escalas global, amazônica e local, implementando agendas relacionadas aos eixos temáticos estratégicos: saúde, educação e cidadania, empoderamento, geração de renda, infraestrutura comunitária, conservação ambiental, gestão e transparência, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Todos relacionados aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Saiba mais no site: fas-amazonas.org .

