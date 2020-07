Feira da ADS no Comando Geral da PM ganha nova estrutura

O espaço terá o novo padrão ADS, com os agricultores e empreendedores organizados em barracas individuais com estrutura metálica | Foto: Divulgação

Além de estar adaptada às normas de sanitização do ambiente, a feira de produtos regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS), realizada no Comando Geral da Polícia Militar, em Petrópolis, volta com novo visual neste sábado (18), a partir das 5h da manhã.

O espaço terá o novo padrão ADS, com os agricultores e empreendedores organizados em barracas individuais com estrutura metálica, para melhor apresentação e higiene na exposição dos produtos. A feira também vai contar com a setorização do ambiente, que vai facilitar a vida do consumidor na hora da compra.

“Estamos implementando esse novo formato em todas nossas feiras para fomentar a agricultura local e tornar nossos espaços cada vez mais convidativos para o público. Você usufrui de um espaço limpo, organizado e consumindo produtos com os mesmos valores praticados anteriormente”, destacou o presidente da ADS, Sérgio Litaiff Filho.

Como parte das normas para prevenção da Covid-19 durante as compras, a feira regional contará com totem de álcool em gel, aferição de temperatura corporal e a higienização do calçado do público. Devem ser cumpridas todas as medidas de precauções estabelecidas para a prevenção, como o distanciamento social e a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção.

Outras feiras – Além da feira do Comando Geral da Polícia Militar, a ADS conta com outros espaços que funcionam de terça a sábado, nos seguintes endereços:

• Sumaúma Park Shopping: às terças das 14h30 às 19h

• Manaus Plaza Shopping: às terças e quintas, das 15h às 19h

• Shopping Ponta Negra: às quartas e sextas, das 15h às 19h

• Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Manaus (Cassam): aos sábados, das 5h ao meio-dia

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola: aos sábados, das 5h ao meio-dia

*Com informações da assessoria