TCE-AM realiza webconferência sobre desmatamento e queimadas

Amazonas - O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) realiza nesta sexta-feira (17), a partir das 9h, a webconferência "Desmatamentos e Queimadas na Amazônia". A discussão acadêmico-científica contará com a participação de estudiosos e doutores da área ambiental.

Entre os participantes está o presidente do Comitê International Geosphere Biosphere Programme (IGBP), Carlos Nobre. O cientista brasileiro é graduado em um dos mais renomados cursos de engenharia no Brasil, Instituto Tecnológico da Aeronática (ITA), e PhD em meteorologia no Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Outro convidado é o doutor Ricardo Galvão, diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Ele é membro da Academia Brasileira de Ciências, sendo eleito pela revista científica Nature como pessoa mais importante da ciência, em 2019.

Na mesa de debates também estarão presentes o presidente da Associação Nacional de Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro Fábio Nogueira, e o Secretário de Estado de Meio Ambiente (Sema), Eduardo Taveira.

O evento terá transmissão pelas redes sociais do TCE (YouTube, Facebook e Instagram), além da tradução simultânea em inglês, espanhol e interpretação em Libras. Aqueles que desejam obter certificado pela participação no evento podem fazer inscrição por meio do endereço https://moodle.tce.am.gov.br/.

