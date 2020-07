Mulher é atropelada por mototaxista em Manaus e sofre fratura na perna

Mototaxista transportava uma passageira no momento do acidente | Foto: Yasmin Feitosa

Manaus - Uma mulher de 57 anos sofreu uma fratura na perna depois de ser atropelada por um mototaxista nesta sexta-feira (17) no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus. O condutor do veículo alegou ao EM TEMPO que a vítima atravessou a via correndo.

O acidente ocorreu na Avenida Djalma Batista, no sentido bairro-Centro. No momento do acidente, o mototaxista transportava uma passageira - que não teve ferimentos graves.

Já o condutor da moto sofreu apenas escoriações nas mãos e no braço. Segundo ele, o sinal estava verde - que permite o prosseguimento do tráfego de veículos - quando uma mulher atravessou.

"A via estava liberada para a gente e ela atravessou correndo. Não deu pra desviar. O sinal estava vermelho para ela. Tinha um espaço de carro e ela achou que podia atravessar", contou.

A pedestre que foi atropelada, identificada como Rosinda Moreno de Melo, de 57 anos, teve a perna fraturada. Ela foi conduzida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus.

