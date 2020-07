UEA divulga calendário de volta às aulas na capital e interior

As atividades de ensino ocorrerão em modalidade presencial e não presencial | Foto: Divulgação

Manaus- A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulgou nesta quinta (16) o calendário de retomada das atividades acadêmicas na capital e no interior começa em agosto. Por causa do coronavírus (covid-19), as aulas e outras atividades foram paralisadas no dia 17 de março.

De acordo com o novo calendário, as aulas não presenciais voltam no dia 3 de agosto e vão até 3 de outubro. Posteriormente, em 23 de novembro, as aulas serão presenciais - observando o quadro da pandemia - até 27 de fevereiro de 2021.

Na primeira etapa do plano, no período de 20 de julho a 2 de agosto, está incluso o retorno das atividades administrativas presenciais em sistema de rodízio. Contudo, continuarão suspensas atividades presenciais de ensino e dos serviços de apoio (restaurantes, lanchonetes, bibliotecas, reprografia, entre outras).

Já na segunda etapa A, que vai de 3 de agosto a 4 de outubro, é prevista a manutenção das atividades administrativas presenciais, em sistema de rodízio, e o retorno das atividades de ensino não presencial.

No que corresponde à segunda etapa B, de 5 de outubro a 3 de janeiro de 2021, está programado o retorno das atividades administrativas presenciais em regime normal de funcionamento. As atividades de ensino ocorrerão em modalidade presencial e não presencial (híbrido), respeitado o limite de ocupação de 50% das salas de aula.

Serviços de apoio (restaurantes, lanchonetes, reprografia, bibliotecas e salas de estudo) poderão ser autorizados. Os centros de convivência, auditórios, anfiteatros, salas de reuniões e espaços de lazer permanecerão fechados.

Na terceira e última etapa, que ocorre a partir do dia 4 de janeiro de 2021, estão previstos os retornos das atividades de ensino presenciais sem limitação de ocupação das salas de aula; restaurantes universitários e demais serviços de apoio; eventos científicos, desportivos, culturais e colações de grau; e os processos seletivos.

De acordo com a UEA, o plano foi elaborado com base em estudos feitos desde o começo da pandemia.

