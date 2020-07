Governo do AM lança edital para recuperação de ramal no Careiro

Ramal fica situado no km 11 da rodovia AM-254 | Foto: Divulgação/Secom

Careiro (AM) - O Governo do Amazonas divulgou nesta sexta-feira (17) o lançamento do edital CC n° 018/2020, que visa contratar empresa especializada que realizará a recuperação de um ramal localizado no km 11 da rodovia AM-254, no município de Careiro. O certame será a modalidade Concorrência e está previsto para ocorrer no dia 14 de agosto, às 8h30, na sede do Centro de Serviços Compartilhados (CSC-AM).

As empresas interessadas podem acessar gratuitamente o edital e seus respectivos anexos por meio do site do CSC ou podem solicitar cópias diretamente no órgão.

A obtenção de cópias, na sede do CSC, deverá ser precedida do pagamento de documento de arrecadação, que engloba, além do valor das cópias reprográficas e da disponibilização de CD, a taxa de expediente da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz-AM). O documento com a taxa já inclusa pode ser obtido nas agências da rede bancária credenciada pela Sefaz-AM.

Outras informações podem ser obtidas no Centro ou por meio dos telefones 3214-5622 e 3214-5640, de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

