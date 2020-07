Seap registra baixo índice de contaminação pela Covid-19 no Am

| Foto: Divulgação/Seap

Manaus- Os registros no sistema penitenciário do Amazonas contabilizam apenas 3,7% internos contaminados com a Covid-19. No total apenas 100 detentos testaram positivo para o coronavírus, e diante da situação, os dados são celebrados entre as autoridades, afinal, segundo o boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde (FVS) divulgado nessa sexta-feira (17), foram registrados no Estado 88.822 casos de pessoas com a doença.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), dos 6.165 detentos do Estado, foram confirmados apenas um caso em Manaus e 99 no interior. Ainda segundo informações da secretaria, até o momento nenhum preso está com suspeita ou aguardando análise de teste. O secretário e coronel da Polícia Militar do Amazonas, Marcus Vinícius Oliveira de Almeida, em entrevista ao EM TEMPO falou sobre as ações realizadas na prevenção da saúde do detentos.

“Durante o enfrentamento da pandemia conseguimos detectar quem estava com o vírus e isolamos esses detentos. Quem entrava no sistema, passava pelo período de quarentena que era de 15 a 20 dias isolados. Os casos que foram detectamos conseguimos fazer o tratamento. Em todo o Amazonas tivemos 100 casos, e o interior foi mais atingido pela Covid-19. Comparado a outros estados podemos dizer que passamos por esse período com excelência, mantendo a segurança de todos, tanto dos internos quanto de quem trabalha no sistema prisional”, informou o coronel.

Morte por Covid

No Estado, 3.118 mortes causadas pelo coronavírus foram confirmadas até esta sexta (16). Porém, entre a população carcerária uma morte foi registrada no município de Tabatinga a 1.106 quilômetros da capital amazonense. O secretário falou sobre o assunto: “ O interno apresentou sintomas no município de tabatinga e foi transferido para Benjamim Constant. Na unidade prisional, esse interno já chegou bastante debilitado e infelizmente veio à óbito”.

Em 26 de junho a Seap recebeu quatro presos do município de Manacapuru que passaram por exames, e testaram positivo para Covid-19. A secretaria anunciou que estes internos estão realizando o tratamento com os remédios e encontram-se isolados e separados da massa carcerária.

Retorno das visitas

De maneira gradual, as visitas estão sendo retomadas desde o início de junho deste ano. Para entrar no presídio além de seguir os procedimentos comuns de revista do sistema, os visitantes devem cumprir as normas estipulada pelo Ministério da Saúde (MS), como por exemplo o uso de máscaras obrigatório.

