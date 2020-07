Viatura de maternidade capota em ladeira no bairro São Raimundo

Manaus - A viatura de uma maternidade estadual capotou no início da tarde desta sexta-feira (17), na rua Jerônimo Ribeiro, no bairro São Raimundo, na Zona Oeste de Manaus. Não houve feridos, apenas danos materiais.

Conforme informações do motorista do veículo, ele estava descendo a ladeira quando percebeu um carro vindo em alta velocidade no sentido contrário. Na tentativa de desviar do veículo ele jogou o carro para o lado direito e acabou colidindo com um carro modelo Volkswagen Polo, de cor vermelha que estava estacionado.

Com o impacto da batida, a viatura acabou capotando no meio da pista. O motorista não sofreu ferimentos e conseguiu sair do veículo sozinho. Os danos foram apenas materiais tanto na viatura quanto no carro que estava estacionado.

Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados e auxiliaram no fluxo de veículos. A perícia foi feita no local e deve apontar a causa do acidente.

Leia mais

Funcionários encontram mala com suposto explosivo em agência no AM