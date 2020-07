Nova Olinda do Norte receberá obras para melhorar infraestrutura

Governo do Amazonas deve investir R$ 6,52 milhões em serviços de infraestrutura no município | Foto: Divulgação/Seinfra

Nova Olinda do Norte (AM) - O Governo do Amazonas irá investir R$ 6,52 milhões em serviços de infraestrutura no município de Nova Olinda do Norte, distante 145 km de Manaus. As obras contemplam diversas áreas da cidade e, no momento, a empresa responsável mobiliza insumos para iniciar os trabalhos.

No próximo dia 25 de julho, será retomada a obra de reconstrução da malha viária. Serão revitalizadas 26 ruas, que receberão também serviços de terraplenagem, pavimentação e drenagem, totalizando 5,76 quilômetros de extensão.



Além disso, será construído um novo sistema de abastecimento de água, que possibilitará o aumento no número de famílias beneficiadas com acesso à água potável. O sistema contará com poço tubular de 100m será construído, rede de distribuição e um reservatório.

Também fará parte dos serviços de infraestrutura a construção de um estacionamento e um muro no Centro Cultural de Nova Olinda.

De acordo com a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), a empresa responsável pelas obras está em processo de mobilização de insumos, homens e máquinas até o local.

Mercado Municipal - Outro processo em andamento prevê a revitalização do Mercado Municipal Euclides Elias de Assunção. O projeto básico já foi elaborado e se encontra agora no Centro de Serviços Compartilhados (CSC-AM) para análise e elaboração do edital de licitação.

