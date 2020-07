Manaus recebe 2,8 mil cestas básicas da Embaixada dos EUA

Para atender famílias vulneráveis de áreas de risco, a Prefeitura de Manaus recebeu nesta sexta-feira (17), a doação de 2.800 cestas básicas | Foto: Divulgação/ Casa Militar

Manaus- Para atender famílias vulneráveis de áreas de risco, a Prefeitura de Manaus recebeu nesta sexta-feira (17), a doação de 2.800 cestas básicas da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. As doações foram repassadas à Casa Militar, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de onde serão direcionadas para famílias já cadastradas em áreas de risco.

Em maio, a Embaixada americana já havia doado Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) à Casa Militar, que incluiu luvas, máscaras N-95, aventais, batas e outros equipamentos de proteção individual, destinados a reduzir os efeitos da pandemia da Covid-19 no Brasil e na região amazônica.

Na ocasião, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Todd Chapman, elogiou as ações da Prefeitura de Manaus e a atuação dos profissionais de saúde do município no enfrentamento ao novo coronavírus.

“A administração de Manaus está fazendo um grande esforço para combater esse inimigo invisível, que tem causado a morte de tantas pessoas pelo mundo. Um trabalho que envolve a todos da prefeitura, principalmente os profissionais de saúde, que estão na linha de frente dessa ‘guerra’, arriscando a própria vida, para proteger a população da cidade. É uma honra para nós, podermos contribuir de alguma forma”, destacou o embaixador.

Leia mais:



Trump aparece pela primeira vez em público usando máscara

Vacina americana contra Covid-19 entrará na fase final de testes