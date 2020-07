Justiça suspende atividades de CPI da Educação instalada pela Aleam

A CPI foi aberta após alcançar oito assinaturas necessárias | Foto: Divulgação

Manaus - A desembargadora plantonista Joana dos Santos Meirelles, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas (TJAM), suspendeu as atividades relacionadas à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Educação, na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam). A desembargadora deferiu o pedido de liminar formulado pelo deputado estadual Augusto Ferraz (DEM).

Na decisão, a desembargadora ponderou que o art. 168 do Regimento Interno da Aleam estabelece que os requerimentos propostos perante o Poder Legislativo serão arquivados de uma sessão legislativa para outra e que o requerimento da CPI da Educação foi apresentado no ano de 2019, não podendo subsidiar CPI instalada em 2020.

Joana Meirelles reconheceu o dever/poder do Poder Legislativo em promover investigações buscando a probidade e a boa gestão da coisa pública, mas que também deve observar o devido processo legal.

CPI da Educação

A CPI da Educação foi instaurada na quarta-feira (8), no entanto, não teve os trabalhos iniciados de imediato por questões administrativas, já que está em andamento na Casa uma comissão especial de impeachment e a CPI da Saúde.

A CPI foi aberta após alcançar oito assinaturas necessárias. Segundo o deputado Josué Neto, presidente da Assembleia, o andamento da nova CPI esbarra na CPI da Saúde, instaurada para investigar gastos do governo durante a pandemia.

A CPI da Educação foi proposta ainda em maio de 2019 pelos deputados Wilker Barreto e Dermilson Chagas, ambos do partido Podemos - para investigar a terceirização do transporte público escolar - quando chegou a coletar três assinaturas, mas precisava de oito para ser criada.

