Novo Airão e Humaitá no AM registram focos de incêndio nas matas

Manaus - Na estação do verão amazônico, é comum aumentar o número queimadas na vegetação. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado duas vezes na sexta-feira (17). De acordo com a assessoria do órgão, os municípios de Novo Airão e de Humaitá precisaram de ajuda dos militares para conter as chamas que consumiam a natureza nas região.

Em Novo Airão, após fumaças vindas de uma vegetação próxima a sede da cidade, os moradores acionaram os bombeiros para o ramal do “Roçadão”, situado no quilômetro dois, da estrada AM 352. O incêndio foi considerado de grandes proporções pelos militares, que utilizaram 4500 litros de água para conter o fogo. A ocorrência foi atendida na quinta-feira (16) pelo 2º Pelotão Destacado Bombeiro Militar de Novo Airão.

Queimadas em Novo Airão | Foto: Divulgação/CBMAM

Outro caso parecido aconteceu na tarde de sexta-feira (17) no município de Humaitá, a aproximadamente 700 quilômetro de Manaus. O Pelotão destacado da cidade foi acionado às 15h30 para o incêndio localizado na rua Castanheira, conjunto Uruapiara, no bairro São Cristóvão. Nesta ação, a queimada acontecia em um terreno baldio e foram utilizados aproximadamente 2000 litros de H2O.

Em ambos os casos, não há registros de vítimas por conta das queimadas.

Registro da ocorrência em Humaitá | Foto: Divulgação/CBMAM

Crime ambiental

Vale ressaltar que realizar queimadas sem autorização dos órgãos responsáveis é considerado crime ambiental pela Lei 9.605/98, com pena de um a quatro anos de reclusão por incêndio criminoso. Os produtores rurais devem estar documentados, bem como licenciados nos setores públicos ambientais competentes da cidade em que vive.

Denúncias

Para denunciar crimes de origem ambiental como desmatamento, queimadas, poluição ou criação de animais silvestres, entre outros, o contato é com a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema) pelos números (92) 2123-6715, (92) 2123-6729 e (92) 2123-6739, das 8h às 17h, ou pelo (92) 98455-7379 (WhatsApp). Se preferir, pode enviar um e-mail para o endereço [email protected] . As denúncias podem ser realizadas de maneira anônima.

