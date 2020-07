Vídeo: foguetório 'misterioso' é ouvido no bairro União, em Manaus

O bairro União, fica na zona Centro-sul de Manaus e é conhecidos pelos constantes foguetórios | Foto: Reprodução

Manaus - Na manhã deste sábado (18), uma queima de fogos foi ouvida, às 10h, por cerca de cinco minutos, na região do bairro União, Zona Centro-Sul de Manaus. O fenômeno foi registrado em vídeo e relatado por moradores do entorno, mas até o momento ninguém sabe explicar qual pode ter sido a razão do foguetório.

Nem mesmo a polícia tem um palpite. De acordo com o plantonista da 23º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), os fogos foram ouvidos pelos policiais da unidade, mas não sabem o motivo da queima.

"Nós ouvimos aqui, mas soltar fogos não é crime, então permanecemos na unidade", afirmou o servidor da Cicom.

Perguntado pelo EM TEMPO se houve algum evento recente que motivasse o foguetório, como a prisão de algum líder de facção ou operação policial, o plantonista afirmou que não havia registros dos exemplos citados.

Veja o vídeo

Assista ao vídeo do momento | Autor: Reprodução

Repercussão

Duas moradoras que preferiram não se identificar também informaram terem ouvido os fogos, mas não sabiam dizer o que poderia os ter motivado.

No Twitter, algumas publicações feitas no horário da queima, deram conta de comentar o ocorrido. Um deles foi feito pelo perfil @justreset. Na mensagem, ele escreveu "Fogos em Manaus... Quem é o traficante comemorando 'niver'"?