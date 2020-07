Você viu Dante? Dona procura por cão que correu após ser atropelado

Dante, é da raça poodle misturado com vira-lata | Foto: Divulgação

Manaus - Desde a última quarta-feira (15) está desaparecido, Dante, um cachorro da raça poodle misturado com vira-lata. Os pelos do animal são da cor preta em todo o corpo, com exceção da barriga, onde são brancos. Dante pertence à Arielly Reis, que está desesperada e pede ajuda a quem tenha visto o animal.

A última localização do cão foi na Rua Miraselva, bairro Redenção (Zona Oeste de Manaus). Por volta das 22h30. Nesse horário, ele fugiu de casa, foi atropelado e, assustado, saiu correndo. A família do animal acabou perdendo-o de vista.

"Uns cachorros começaram a briga na rua e ele correu para se meter. O portão de casa estava aberto, aí, quando ele correu, veio a moto e bateu ele. Em seguida, o Dante só levantou e saiu correndo, desesperado", conta Arielly Reis.

Dona do animal está a procura dele | Foto: Divulgação

O animal estava sem coleira e o estado de saúde dele após o atropelamento não pôde ser verificado a tempo pela família. Apesar disso, garantem que ele está vivo e foi visto na sexta (17), próximo ao Centro Desportivo Comunitário (CDC) da Redenção, de acordo com uma testemunha.

Cão foi visto no CDC, segundo testemunha | Foto: Divulgação

"Ontem (sábado) viram ele às 13h rasgando lixo por lá [no CDC]. Tentaram pegá-lo, mas ele tentou morder e logo em seguida correu", afirma a dona.

Caso tenha visto o animal ou saiba alguma informação, pode procurar Arielly Reis no contato (92) 99986-3870 (telefone e WhatsApp).

