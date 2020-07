Paralisado, jovem assiste irmão adolescente morrer afogado, no AM

Jovem morreu em área turística conhecida por lagoas de cor azulada | Foto: Divulgação

Manaus - O passeio de uma igreja evangélica acabou em tragédia, no município Presidente Figueiredo (AM). O estudante Rafael da Silva (idade não informada) estava acompanhado da família em uma chácara na Comunidade Boa Esperança quando escorregou de um barranco e caiu em um lago. Por não saber nadar, o adolescente se afogou e acabou morrendo no local. A cena foi assistida por seu irmão de 16 anos, que, paralisado, não conseguiu ajudar a vítima. A fatalidade aconteceu no sábado (18).

O incidente ocorreu no km 120, da rodovia BR 174. É o endereço da comunidade Boa Esperança, onde o passeio da igreja estava planejado. Participava do evento, a família de Rafael, com residência no bairro Grande Vitória (Zona Leste de Manaus)

De acordo com o relato dos presentes, a vítima escorregou de um barranco com argila e caiu dentro de uma lagoa profunda. Sem saber nadar, o jovem se debateu até ir a óbito.

A região é conhecida por ter diversas lagoas com águas azuladas exploradas turisticamente e por ter diversos produtores rurais que exploram a piscicultura, ou seja, criam peixes na área. Na chácara onde ocorreu a tragédia, existem vários tanques utilizados como criadouros de peixes. Foi em um deles que Rafael morreu.

A ocorrência foi registrada na 37.ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), situada em Presidente Figueiredo. O Instituto Médico Legal foi acionado para remover o corpo do adolescente. As situações da morte de Rafael serão apuradas por agentes do distrito policial.

