Após reabertura, Ponta Negra tem alto movimento neste domingo (19)

Manaus – Com o forte calor que atingiu a capital amazonense, na tarde deste domingo (19), o Complexo Turístico Ponta Negra, foi a opção para muitas pessoas que buscavam se refrescar no rio e praticar exercícios físicos no calçadão. No entanto, a equipe de reportagem do EM TEMPO identificou diversas pessoas ignorando as medidas de segurança, como o uso de máscaras e distanciamento social no local

Após 109 dias de acesso suspenso, a Ponta Negra voltou a receber os visitantes desde o dia 10 de julho, após o decreto que autorizou o retorno das atividades esportivas como caminhada, pedalada e corrida nos espaços públicos de lazer. Apesar das orientações feitas aos visitantes, a maioria tem descartado o uso de máscaras e ignorou as regras de distanciamento social na área de praia, provocando grande aglomeração.

As paradas de ônibus, também, foram pontos de aglomeração. No local, muitas banhistas já se preparavam para voltar para casa, porém, poucos se preocuparam com o uso das máscaras, enquanto esperavam os coletivos. Os passageiros não se atentaram ao distanciamento social que é uma das recomendações a serem seguidas no local, conforme autoridades.

Fique atento às regras

Entre as regras de segurança, os banhistas são autorizados a permanecer na praia até ás 17h, já no calçadão, as pessoas podem permanecer até às 23h. Para reduzir as aglomerações, a Prefeitura de Manaus informou que equipes da Guarda Municipal, Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, atuam no monitoramento da praia e na segurança e orientação aos banhistas sobre as normas de segurança.

Os serviços comerciais, incluindo os permissionários e quiosques, também, foram autorizados a funcionar de 9h até 22h na praia e no calçadão até 23h. Equipes do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) trabalham no lugar, fiscalizando os quiosques e comércios instalados no espaço, que operam seguindo as devidas recomendações, como a higienização das mãos, com lavagem ou uso do álcool gel, além do uso de máscaras e do controle no distanciamento dos clientes na hora das compras. Os colaboradores foram orientados a usar luvas descartáveis e a manter constante higienização dos espaços.

Além das fiscalizações, a estrutura de atendimento a frequentadores na praia, como os guarda-sóis, é montada respeitando o distanciamento de, pelo menos, dois metros entre os jogos de mesas e cadeiras. Em relação às filas para compra de produtos, os mesmos devem atentar para o distanciamento de, no mínimo, um metro entre clientes.

