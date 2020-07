Transporte hidroviário tem novas regras para o retorno de viagens

A equipe de segurança da estação hidroviária estabeleceu normas de segurança dentro de todo o complexo | Foto: Divulgação

Manaus - Com a retomada do serviço de transporte hidroviário intermunicipal no Amazonas, determinada pelo Governo, desde o dia 16 de julho, um plano de biossegurança foi adotado e está sendo reforçado neste retorno. O porto público privatizado de Manaus, (Rodway) tem intensificado suas ações em relação aos cuidados para proteção de passageiros, prevenção e contenção dos casos de Covid-19.

Seguindo os protocolos do Ministério da Saúde, a equipe de segurança da estação hidroviária estabeleceu normas de segurança dentro de todo o complexo na busca pelos serviços, como na compra de passagens, utilização da praça de alimentação e acesso ao embarque e desembarque. As ações fazem parte do plano para o manejo e controle da infecção.

Entre as medidas estão: orientação aos passageiros com adesivos quanto à necessidade de manutenção da distância mínima de segurança para um embarque seguro; desinfecção de toda a praça de alimentação, área internacional, banheiros e pátios com produto homologado pela Anvisa; intensificação da higienização das superfícies e pontos de contato com álcool 70%; lixeiras exclusivas (com adesivo) para o descarte dos itens de proteção como luvas, máscaras e lenços descartáveis; aferição de temperatura e demarcação de faixas de distanciamento nas filas para compra de bilhetes, embarque, check-in por meio da aplicação do adesivo de marcação da distância de segurança, fiscalização do uso de máscara ao adentrar o espaço, entre outros.

De acordo com o Gestor de Segurança da Estação Hidroviária, Valmir Oliveira as ações foram tomadas como forma de organizar e determinar espaços estratégicos para a segurança do atendimento das pessoas que forem procurar os serviços. “Já estávamos adotando esses cuidados antes mesmo da retomada da utilização dos transportes e nesse período estamos reforçando ainda mais os cuidados com a execução do plano de biossegurança seguindo diariamente todos os protocolos do Ministério da Saúde e monitorando de forma eficaz o cumprimento de todos esses protocolos”, destaca o gestor.

