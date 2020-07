Carro bate em traseira de caminhão e condutor sai ileso em Manaus

| Foto: Reprodução

Manaus - Um carro modelo Punto bateu contra a traseira de um caminhão na noite deste domingo (19) na Avenida Torquato Tapajós. O caminhão transportava animais vivos e apesar da colisão, o condutor do carro não sofreu ferimentos.

O acidente ocorreu por volta das 21h30. O motorista do caminhão trafegava no sentido Centro-bairro da via e ao tentar acessar um retorno, foi surpreendido pela batida.

"Ele estava em alta velocidade. A prova está aí. O chão totalmente riscado da freada. O caminhão quase tombou e graças a Deus não aconteceu o pior, nem comigo, nem com ele", disse o motorista, que não quis se identificar.



Ainda de acordo com o relato, o caminhão transportava animais para um abatedouro.

O veículo modelo Punto ficou com a dianteira destruída. O motorista não quis dar detalhes sobre o acidente e informou apenas que estava bem.

Leia Mais

Transporte hidroviário tem novas regras para o retorno de viagens

Munições, armas e celulares são apreendidos em presídio de Tabatinga