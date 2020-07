Famílias do Monte Horebe iniciam renovação do bolsa-moradia, em Manaus

Atendimento feito com famílias retiradas do Monte Horebe começa nesta segunda (20) | Foto: Divulgação/Suhab

Manaus - A renovação do Termo Aditivo de Acordo Individual, também chamado de bolsa-moradia, iniciou na manhã desta segunda-feira (20). O auxílio visa atender todas as 2.200 famílias afetadas pela desocupação da invasão no Monte Horebe, feita em março deste ano.

Os atendimentos serão realizados até a sexta-feira (24), das 9h às 16h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, situado na Avenida Constantino Nery. Os beneficiários precisam apresentar RG e CPF (se casado, documentos do casal) - medida que também vale para os membros familiares que moram com o beneficiário.

Segundo a diretora-presidente da Superintendência Estadual de Habitação (SUHAB), Viviane Dutra, é necessário estar atento à programação. "Precisa trazer o documento de identificação e comparecer aqui conforme a programação, para atendermos mais rápido e com segurança", disse.

A ação faz parte da 5ª parcela do auxílio-aluguel e, segundo Viviane Dutra, cada família deve comparecer de acordo com o grupo e agência.

"Hoje já tem programado o grupo da agência 320, por exemplo. Essa informação cada família tem a sua, pois já está na 5ª parcela do auxílio-aluguel. Conforme a programação da agência, ela deve comparecer aqui", ressaltou a diretora.

Ainda segundo Viviane, o auxílio será prorrogado até dezembro de 2020. "O auxílio será prorrogado até dezembro deste ano. Já está sendo provisionado recursos para o próximo ano. Lembrando que essa ação visa assinar o termo aditivo de prorrogação a bolsa-moradia (...) O termo aditivo é da 7° parcela em diante e também a conclusão da entrevista social", finalizou.

A ação conta com o apoio da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos humanos e Cidadania (Sejusc) e da Secretaria Estadual de Assistência Social (Seas), como forma de dar apoio no cumprimento das normas de distanciamento social.

Leia Mais

Desocupação da invasão Monte Horebe chegou ao fim

Famílias do Monte Horebe recebem quarta parcela do auxílio moradia