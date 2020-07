Homem é resgatado por guarda-vidas após afogamento na Ponta Negra

O incidente ocorreu na manhã desta segunda-feira (20) | Foto: Divulgação

Manaus - Um homem de 23 anos quase morreu afogado na manhã desta segunda-feira (20), por volta das 11h, na praia da Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus. Os banhistas voltaram a frequentar o local de lazer e turismo desde a reabertura no último dia 10 de julho.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o princípio de afogamento era do grau três. O homem, até o momento não identificado, foi resgatado pela equipe de guarda-vidas que atuam diariamente no local.

As equipes realizaram os procedimentos cabíveis para reanimação da vítima e conseguiram estabilizar os seus sinais vitais. O homem foi entregue para a Unidade de Suporte Avançado (USA) em estado estável e encaminhado a um hospital da cidade pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

