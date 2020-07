Ruas do Cacau Pirêra, no AM, estão intrafegáveis devido lama e buracos

Algumas ruas do distrito estão intrafegáveis | Foto: Naylene Freire

Iranduba - Moradores do distrito de Cacau Pirêra, no município de Iranduba, denunciaram a situação precária da localidade no quesito infraestrutura. A cidade situada a 40 km de Manaus apresenta avenidas esburacas, cobertas por lamas e mato. Os habitantes já procuraram os órgãos responsáveis, mas não obtiveram sucesso. Inconformados com as condições vividas diariamente, moradores do bairro Nova Veneza chamaram o EM TEMPO para fazer uma denúncia.

Segundo os populares, as ruas estão há muito tempo sem manutenção e cuidados. O autônomo Cristiano Silva, conhecido na cidade por “De Manaus”, falou que já sofreu alguns acidentes por conta da buraqueira. Além de ter quebrado a moto, Cristiano ficou ferido e precisou de atendimento médico.

Cristiano Siva é morador do Iranduba e já caiu de moto por conta dos buracos | Foto: Naylene Freire

“Quando chove precisamos sair por dentro d’água, porque alaga tudo. O prefeito e os vereadores precisam olhar para a gente. Não queremos comida e nem tábuas de madeira. Queremos ver o trabalho dessas pessoas. Daqui a pouco está todo mundo aqui procurando a gente. Até vendi minha moto porque não tem condições de usa-la aqui. Sofri vários acidentes”, contou Cristiano.

Um morador da Rua Oito, que preferiu não se identificar por medo de represálias, explicou em entrevista que os problemas das ruas não estão piores porque os vizinhos se reúnem e colocam cascalho nas avenidas. De acordo com ele, o problema se arrasta há anos, antes mesmo da atual gestão da prefeitura. Para o denunciante é necessário interesse do governo e um planejamento de mobilidade melhor.

“Não estou defendendo o atual prefeito, mas eu moro aqui desde que nasci. A infraestrutura é um problema que nenhum governante teve interesse em fazer. Na cheia fica impossibilitado fazer algo, eu entendo, até porque teve anos que a água chegava na beira da Avenida Nova Veneza e enchia todas as ruas. Na seca ficam esses buracos que nem dá para contar”, relatou o morador.

Posicionamento da secretaria



Em resposta, a assessoria da prefeitura de Iranduba afirmou que existe um plano de ação relacionado à infraestrutura e mobilidade urbana, e que os processos licitatórios já foram realizados. O prefeito Francisco Gomes, popularmente conhecido como "Chico Doido", declarou que "até o fim do meu mandato, farei melhorias nas malhas viárias da sede do município e do distrito de Cacau Pirêra".