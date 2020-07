Taxas de licenciamento veicular poderão ser emitidas pela internet

Taxas de licenciamento veicular poderão ter seus boletos reemitidos pela internet a partir dessa segunda-feira (20). | Foto: Divulgação Detran - AM

Manaus - Taxas de licenciamento veicular poderão ter seus boletos reemitidos pela internet a partir dessa segunda-feira (20).Chamado tecnicamente de “reguia”, o novo serviço está disponível no ambiente virtual do usuário, dentro do Portal de Serviços do Detran-AM ( digital.detran.am.gov.br ), Lá vai ter a opção “Reimprimir Boleto do Detran”, não sendo necessário ir presencialmente.

Atualmente, o usuário consegue realizar o licenciamento anual veicular totalmente pela internet se o veículo não estiver em atraso. Basta, para isso, utilizar os Portais de Serviço Pessoa Física ( digital.detran.am.gov.br ) ou Jurídica ( empresas.detran.am.gov.br ). Em qualquer um dos dois sites, ele consulta a situação do veículo, solicita o serviço e gera as taxas. Após o pagamento, a pessoa ainda consegue gerar o novo documento do veículo (CRLV), podendo imprimi-lo em qualquer impressora, em papel comum.

Protocolo

Além da reemissão dos boletos não pagos, o usuário também consegue cancelar o protocolo gerado para emitir as taxas de licenciamento e o IPVA. Antes, também, esse cancelamento só era feito de maneira presencial na sede do Detran-AM. Agora, o serviço também está totalmente on-line.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura multa motorista que bateu carreta em complexo viário

Motorista nua é flagrada em blitz na zona Centro-Sul de Manaus