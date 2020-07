Aplicativo de transporte cobra apenas taxa mensal aos motoristas

Atualmente a plataforma está em processo de inscrição de motoristas | Foto: Divulgação

Manaus - O setor de transportes por aplicativo em Manaus é fortemente dominado por duas empresas e agora um novo empreendimento chega à capital amazonense para concorrer com elas. O aplicativo Rotas Brasil, que está em expansão no país, começa a funcionar no início do próximo mês e traz diversos benefícios tanto aos motoristas, quanto aos passageiros.

Fundador do aplicativo, Carlos Ramon explica que antes de trazer seu negócio à cidade, foi feita uma pesquisa para avaliar quantos motoristas atuam na capital. “A gente fez um estudo que mostrou que 60 mil motoristas trabalham em Manaus, diariamente. Nesses aplicativos, como Uber, a taxa que o motorista tem que pagar à empresa é muito alta, principalmente nos fins de semana. Eles ganham em média R$300 por dia, desse valor, pagam cerca de R$90 de taxa. Em um mês chegam a pagar R$2.700 para a empresa, é muito dinheiro”, explica.

Diferencial

O grande diferencial do aplicativo é que no lugar de pagar uma porcentagem por corrida, os motoristas pagam apenas uma taxa mensal de R$100. Ao fazer esse pagamento ele trabalha o mês todo e o dinheiro que recebe pelas corridas é totalmente dele. A expectativa é que esse benefício atraia cada vez mais motoristas à plataforma.

Carlos explica, ainda, que o passageiro, também, tem benefícios na plataforma. Como ele é dono de uma escola de cursos profissionalizantes, resolveu apresentar como diferencial a oferta de cursos para passageiros e motoristas. Os motoristas têm a oportunidade de fazer um curso depois de três meses de trabalho e, caso não queiram, podem ofertar a um de seus familiares. Carlos promete um canal de atendimento totalmente eficaz, através do aplicativo e do escritório local.

“O passageiro baixou, usou e fez 20 corridas, ganha um curso profissionalizante gratuito. As opções são variadas, temos cursos como Hotelaria, Operador de Caixa e Secretariado. Fora isso nós fazemos um sorteio, todo final de mês, de celulares, tablets e televisão, por exemplo”.

Inscrição

Atualmente a plataforma está em processo de inscrição de motoristas e deve começar a funcionar aos passageiros no dia 03 de agosto.

Leia mais

Presos revelam que fingiam ser motoristas de App para cometer crimes

Hackers invadiram o twitter e fizeram golpes com contas de famosos

Veja também