Município de Apuí, no AM, recebe nova agência da Amazonas Energia

Apuí (AM) - Com intuito de levar comodidade e agilidade no atendimento aos clientes, uma agência da Amazonas Energia foi inaugurada no município de Apuí, interior do estado, nesta segunda-feira (20). A nova agência está situada na Avenida 13 de Novembro, no Centro da cidade.

O atendimento será oferecido para pessoas físicas e jurídicas. Serviços como ligação nova, 2ª via, parcelamento de faturas, danos elétricos, mudança de titularidade, erro de leitura, reclamação de interrupção de fornecimento, entre outros, poderão ser realizados.

Para o Diretor de Distribuição do Interior, Radyr Oliveira, a empresa continua com outras obras por todo o estado.

“Além da entrega desta nova agência em Apuí, estamos realizando obras simultâneas em diversos municípios, como novas subestações, obras do Luz Para Todos, entre outros, tudo isso para aprimorar cada vez mais nosso atendimento e reforçar a qualidade e confiabilidade no atendimento e no fornecimento de energia aos nossos clientes”, comentou.

