Mergulhadores são enviados em busca de policiais desaparecidos no AM

Envira (AM) - Uma embarcação usada por equipes policiais de Envira (município a 1.208 quilômetros de Manaus) bateu em um tronco de árvore e naufragou na madrugada desta terça-feira (21) próximo a Feijó, no Acre. Um investigador da Polícia Civil e um sargento da Polícia Militar estão desaparecidos. Mergulhadores do Corpo de Bombeiros embarcam da capital amazonense ainda nesta terça para fazer buscas na região.

O acidente ocorreu enquanto os policiais se deslocavam para uma operação em uma comunidade ribeirinha nas proximidades de Feijó. Segundo o comandante da PM em Envira, tenente Felipe Cerqueira, a equipe policial saiu da sede do município por volta das 19h de segunda-feira (20) para a operação, em buscas de foragidos que estariam escondidos em uma comunidade.

Por volta das 2h, ocorreu o naufrágio no meio do rio Envira. Além e Cerqueira, o barco levava dois guardas municipais, o sargento da PM e o investigador da Polícia Civil - que desapareceram.

"Ficamos mais de 25 minutos à deriva no meio do rio e depois tivemos que nadar por quase meia hora até chegar à margem”, disse Cerqueira. Devido ao isolamento da localidade, somente por volta das 11h desta terça a informação do naufrágio chegou à cúpula da Segurança em Manaus.

O secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, lamentou o acidente e tomou providências enviar mergulhadores do Corpo de Bombeiros para tentar localizar os dois policiais desaparecidos.

"Faremos o que for necessário. Já estamos contando com o apoio da Marinha e da Polícia Militar, e Bombeiros do Acre estão participando da ação", disse Bonates.

