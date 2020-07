Clínica de Psicologia da Fametro oferece atendimento gratuito

O Centro Universitário Fametro está com agendamento aberto para atendimento gratuito no serviço de Psicologia da instituição | Foto: Divulgação

Manaus- O Centro Universitário Fametro está com agendamento aberto para atendimento gratuito no serviço de Psicologia da instituição. Os interessados podem ir até a clínica, que funciona na avenida Constantino Nery, 22, bairro Chapada, das 8h às 12h e das 13h às 17h, e solicitar o formulário de atendimento. No local, o paciente passará por triagem no serviço social e em seguida será informado com relação à data e o horário para que retorne à clínica.

O serviço faz parte da estrutura do curso de Psicologia da Fametro e é um espaço para os estudantes aprenderem, na prática, os procedimentos adotados nas diferentes áreas de atuação. Em contrapartida, a população tem acesso a uma estrutura completa para atendimento, com oferta de serviços de qualidade. Os atendimentos são gratuitos e realizados por alunos finalistas do curso, sob acompanhamento de três psicólogas.

O coordenador do curso de Psicologia da Fametro, Diego Rafael Cunha, ressalta a importância desse tipo de atendimento para a comunidade. “Durante a pandemia, vimos muitas situações de agravamento ou surgimento de depressão, desenvolvimento de fobias, ansiedades. Os impactos causados pela pandemia na população serão sentidos por muito tempo, exigindo, portanto, uma atenção especial dos profissionais de psicologia”, disse.





