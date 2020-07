Motorista de app fica ferida em acidente de trânsito no Adrianópolis

O carro da motorista ficou destruído | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Uma motorista de aplicativo, de 40 anos, ficou ferida após se envolver em um acidente de trânsito ocorrido na tarde desta terça-feira (21), por volta das 16h, na avenida Mário Ypiranga, no bairro Adrianópolis, na Zona Centro-Sul de Manaus . O carro em que ela estava, modelo Volkswagens Gol, de cor vermelha, foi atingido por uma Ford Ranger, de cor branca.

Conforme informações de amigos da vítima, ela estava descendo o viaduto quando foi atingida por veículo que estava em alta velocidade. Com o impacto, o carro rodou e capotou na pista.

A Ford Ranger também teve perda material | Foto: Suyanne Lima

O motorista do Ford Ranger, que preferiu não se identificar, conversou com o Em Tempo e relatou que, após descer o viaduto, pensou que estava pisando no freio, mas acabou confundindo o pedal e pisou no acelerador.

"Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Graças a Deus, a moça está bem. Eu prestei o socorro necessário e não foi algo mais grave. Bens materiais nós recuperamos depois. Já acionei o seguro do veículo", contou o motorista.

A mulher foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto , naquela mesma via. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) atenderam a ocorrência. Os carros devem passar por perícia.

