Ajude a encontrar o gatinho “Roque” da Redenção

| Foto: Arquivo Pessoal

Manaus- O gatinho Roque está desaparecido há mais de cinco dias. O bichano que foi morador de rua por toda vida, fugiu um dia após ser adotado por uma família da zona Centro-oeste de Manaus. Silviane Campos foi a responsável pela adoção, ela atua como protetora de animais e cansou de ver Roque sofrendo pelas calçadas. O felino tem importância efetiva, por isso, ela procurou o EM TEMPO com o intuito de encontrar o animal.

A última vez que foi visto foi na rua Campo Grande, bairro Redenção, zona Centro-oeste da capital. Segundo a tutora, o gato estava com uma coleira amarela e não retornou para a casa. As buscas pelo bichano começaram, mas até o fechamento desta matéria ele não foi encontrado.

“Busquei um lar para o gato e não deu certo. Três dias depois da adoção, perguntei como ele estava e a moça que o adotou me disse que tinha fugido no dia seguinte. De acordo com ela, o Roque havia retornado na parte da noite e ao tentar ser capturado saiu correndo. Procurei pelas redondezas, mas não obtive sucesso. Fiz um panfleto on-line com as informações dele e estou oferecendo resgate”, contou Silviane.

Características

De acordo com as informações Roque é um gato adulto sem raça definida, que possui uma cicatriz pequena na cabeça. As cores dele são marrom, bege e branca. Ele é castrado, tem uma cabeçorra e a cor dos olhos são azuis.

Contato

Silviane não desistiu de encontra-lo, e quem souber informações do bichano Roque pode entrar em contato pelo número (92) 982307826 ou 993424332. Vale lembrar que a protetora oferece recompensa para quem o encontrar.

Leia Mais:

Aprendaa fazer uma deliciosa torta salgada

Bilheteria do Festival de Parintins anuncia venda de ingressos

Amizades de décadas celebram o dia do amigo neste 20 de julho

Veja também