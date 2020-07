Sinepe-AM apresenta retorno das aulas em Manaus para todo Brasil

Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM) participará do Fórum Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep) | Foto: Divulgação

Manaus- O Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino Privado do Estado do Amazonas (Sinepe-AM) participará do Fórum Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep) com o objetivo de ajudar instituições de ensino privado de todo do Brasil a se prepararem para o retorno às aulas. A entidade se tornou referência nacional, ao ponto de ser consultado por entidades de outros estados que se preparam para o retorno presencial. O encontro online é gratuito e acontecerá nesta quinta-feira (23), a partir das 14h, no canal do YouTube da Fenep.

O presidente da Fenep, Ademar Batista Pereira explica que a intenção é que o modelo adotado no Amazonas seja replicado para o país inteiro. “Sabemos que não será um processo fácil, cada Estado tem suas particularidades, mas a ideia é depois partirmos para eventos regionais para que a volta às aulas aconteça de forma segura em todo o Brasil”, destaca o presidente da Fenep.

Adesão de protocolos de higienização, instalação da Ouvidoria da Educação Particular, sistema de rodízio e ensino híbrido, criação de cartilha após alinhamento com os órgãos governamentais e seguindo o que preconiza a Organização Mundial da Saúde (OMS), foram algumas das medidas adotadas pelas escolas particulares do Amazonas.

Programação

A programação do Fórum inicia às 14h com a presidente do Sinepe-AM e presidente do Grupo Literatus Educacional, Elaine Saldanha, falando sobre “Os Desafios Durante a Pandemia”. Em seguida, às 14h30, a vice-presidente do sindicato e diretora da Escola Meu Caminho, Laura Cristina Vital, apresenta sobre “Experiências do Retorno Educação Infantil e Fundamental I”.

Às 15h, é a vez do diretor de Legislação e Normas do SINEPE-AM e do Colégio Palas Atena, Paulo Sérgio, contar as “Experiências do Retorno Ensino Fundamental II e Ensino Médio”. E, às 15h30, o diretor geral da Faculdade La Salle, Francisco Bezerra, pontua as “Experiências do Retorno nas Aulas Práticas”. Às 16h, os participantes do Fórum irão assistir depoimentos de pais e alunos. E, em seguida, haverá um espaço para perguntas.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Professora de escola de Manaus é vencedora em premiação nacional

Universidades britânicas recebem inscrições de estudantes brasileiros

Quarentena aumenta tempo de exposição de crianças em frente às telas