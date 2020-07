A 11ª Semana da Qualidade e Segurança da Informação será em julho

| Foto: Internet

Manaus- A 11ª Semana da Qualidade e Segurança da Informação, promovida pela Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam), será realizada nos dias 22, 23 e 24 de julho. Esta edição do evento será totalmente on-line e, além das discussões teóricas sobre o tema “Cibersegurança e Privacidade da Informação”, a programação tem como objetivo testar os ataques e defesas na área de segurança da informação, o Threat Defense Workshop. As inscrições para participar do evento e da maratona são gratuitas e podem ser realizadas no link https://bit.ly/3eBBcZw .



O Threat Defense Challenge é um desafio que simula um ataque virtual baseado em problemas que as equipes de suporte de Tecnologia da Informação (TI) vivem no dia a dia. A gerente da qualidade e segurança da Informação, Lilian Gibson, explica que o objetivo do evento é reunir os times de suporte de TI para testar conhecimentos e habilidades relacionados a ataques cibernéticos.

“Será uma ótima oportunidade para os participantes do evento conhecerem as técnicas utilizadas pelos hackers, identificarem vulnerabilidades de segurança da informação (SI), no ambiente sob sua responsabilidade, protegerem ambientes contra-ataques e planejarem medidas de SI”, explicou Lilian.

O Threat Defense Workshop será realizado em parceria com a empresa Trend Micro, líder global em soluções de segurança cibernética. Os interessados em participar do evento devem ser das áreas de segurança da informação, suporte e ter conhecimento em DevOps. A maratona acontece nesta quinta-feira (23), das 12h30 às 17h, por meio da plataforma Zoom.

Sobre a Prodam – A Prodam é uma sociedade de economia mista, cujo maior acionista é o Governo do Amazonas. Seus técnicos desenvolvem soluções que impactam o dia a dia do amazonense, como os sistemas de educação pública e trânsito. Além disso, a Prodam desenvolve soluções que melhoram a gestão governamental, como os sistemas de patrimônio, almoxarifado e protocolo eletrônico.

Mais informações: Assessoria de Comunicação da empresa Processamento de Dados Amazonas S.A (Prodam): Isabela Catarino (99127-4672 e [email protected]).





