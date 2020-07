Detran-AM reabre inscrições para curso de motorista de ambulância

O valor do curso é de R$ 226,11 | Foto: Márcio James/Semcom

Após a grande procura pelo curso de Especialização em Transporte de Emergência, aberto na última segunda-feira (20), o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) reabriu uma nova turma com mais vagas. As inscrições já começam nesta quarta-feira (22/07), para mais 35 interessados.

As inscrições serão feitas na Gerência de Curso, que fica na sede do Detran-AM, localizada na avenida Mário Ipiranga Monteiro, 2884, bairro Parque 10 de Novembro, ao lado do viaduto Miguel Arraes. As aulas da nova turma serão ministradas entre os dias 3 e 14 de agosto, das 13h30 às 18h.

Só podem fazer o curso pessoas habilitadas nas categorias A, B, AB, C, D, e que, nos últimos 12 meses, não tenham cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações médias. Também não pode se inscrever o condutor que estiver cumprindo pena de suspensão do direito de dirigir ou cassação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O valor do curso é de R$ 226,11. A carga horária é de 55 horas, sendo 50h (teórica) e 5h (prática).

Curso de Atualização

Na próxima segunda-feira (27/07), o Detran-AM também abre uma turma para o curso de atualização para condutores de ambulância. Serão 18 vagas e as aulas vão ser ministradas em dois sábados (8 e 15 de agosto).

A carga horária será de 16 horas e o curso acontece das 8h às 17h, com intervalo para o almoço. As inscrições também poderão ser feitas na Gerência de Cursos, na sede do Detran-AM. A atualização custa R$ 175,99.





*Com informações da assessoria