'Orem por mim', diz delegada da PC internada com quadro infeccioso

A delegada está com suspeita de tromboembolismo pulmonar e anemia | Foto: Divulgação

A delegada de Polícia Civil Débora Mafra que é conhecida por atuar no combate a violência contra a mulher, está internada desde o último sábado (18), no Hospital Adventista de Manaus , com quadro infeccioso. Além disso, há a suspeita de tromboembolismo pulmonar e anemia.

Ao Em Tempo, Mafra contou que o quadro infeccioso já está estável, porém por conta da anemia, a hemoglobina dela [metaloproteína presente nos glóbulos vermelhos e que permite o transporte de oxigênio pelo sistema circulatório] está caindo e a partir desta terça-feira (21), ela está passando por transfusão de sangue.

"Quero pedir aos meus seguidores e pessoas que acompanham o meu trabalho, que orem por mim. Gosto muito da amizade, do carinho que recebo e quero devolver tudo isso depois. Espero sair daqui bem mais ativa do que entrei. Estou me sentindo agraciada por Deus, apesar desse momento difícil, pois estou recebendo um carinho enorme. Mando um grande beijo e peço oração, pois a oração move as montanhas. Deus está comigo e logo estaremos ai muito mais fortes", declarou a delegada.