Professores terão curso com a participação de Leandro Karnal

Manaus - Educadores da Secretaria de Estado de Educação e Desporto poderão assistir uma live do historiador e escritor Leandro Karnal, nesta quinta-feira (23), às 18h (horário de Manaus). A transmissão faz parte da programação do Vivescer, programa promovido pelo Instituto Península, em parceria com a secretaria, que será lançado na sexta-feira (24).

Karnal vai palestrar sobre o tema “Por uma vida com sentido para professores”, que será transmitido ao vivo pelo Facebook do Vivescer e pela própria plataforma, no endereço https://bit.ly/2OKCvuB .

A parceria entre a Secretaria de Educação e o Instituto Península visa levar autocuidado e autoconhecimento aos educadores e torná-los capazes de lidar, de maneira assertiva, com as próprias emoções e com as dos alunos da rede estadual.

A plataforma foi desenvolvida em conjunto com um grupo de professores representando os diferentes estados do Brasil. Nela, os educadores têm acesso a uma comunidade para trocar experiências e uma área com percursos de aprendizagem que estimulam o desenvolvimento.

Programação

Na sexta-feira (24), a plataforma Vivescer será lançada, no Amazonas, por meio dos canais do programa “Aula em Casa”, das 8h ao meio-dia. A live será transmitida pelo Centro de Mídias de Educação do Amazonas (Cemeam).

A abertura vai contar com o secretário de Educação em exercício, Luis Fabian Barbosa; o presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (Undime) no Amazonas, Professor Cavalcante; e a facilitadora integral do Vivescer, Silvia Breim, que vão discutir a plataforma e a Educação às 10h. A partir das 11h, a professora Lourdes Atiê vai palestrar sobre “As emoções e as possíveis práticas híbridas”.

