Quatro pessoas são presas por extração ilegal de minério na AM-010

Pá carregadeira foi utilizada para transportar areia de forma ilegal | Foto: Divulgação

Manaus - Quatro pessoas foram presas por crime ambiental na rodovia AM-010, que interliga Manaus ao município de Rio Preto da Eva. A prisão ocorreu nesta terça-feira (21) e segundo a polícia, três maquinários usados na ação criminosa foram apreendidos.

A equipe do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb) foi até o ramal do Leão, no Km 37 da rodovia, para verificar uma ocorrência de crime contra o meio ambiente - por volta das 16h30. Ao chegar ao local, os policiais encontraram uma pá carregadeira e dois caminhões do tipo caçamba, que era utilizados para extrair e transportar areia de forma ilegal.

No local, um homem foi identificado como o proprietário do areal. Questionado sobre a Licença de Operação (LO), o homem informou não possuía o documento - o que configurou crime.

O suposto proprietário e outras três pessoas foram encaminhados, juntamente com o maquinário apreendido, ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP). Eles irão responder por associação criminosa e crime ambiental pela prática de extração ilegal de minério.

*Com informações da assessoria



