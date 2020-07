Governo garante que prorrogará auxílio para famílias da Monte Horebe

Wilson Lima visitou local onde famílias estão renovando o auxílio-moradia | Foto: Divulgação/Secom

Manaus - O governador do Estado, Wilson Lima, acompanhou nesta quarta-feira (22) o atendimento das famílias que residiam na invasão Monte Horebe e estão renovando o auxílio-moradia pago pelo Governo. Lima garantiu que haverá prorrogação - até dezembro - do benefício de R$ 600 repassado às duas mil famílias que foram retiradas da invasão.

Durante a visita, no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, Wilson Lima afirmou que a partir de janeiro de 2021, o governo apresentará as soluções definitivas de moradias.

"Nós já pagamos cinco meses e agora estamos renovando esse compromisso para pagar até dezembro. A partir de janeiro do ano que vem, nós vamos começar a fazer as entregas de solução de moradia. Dentre as possibilidades, estão a entrega de um apartamento, um lote ou o pagamento de indenização”, explicou.

Segundo o governador, a força-tarefa montada pelo Governo também está fazendo a atualização cadastral dos beneficiários para garantir que a assistência alcance as famílias que mais precisam.

"Nós estamos aqui com Suhab, Seas, Sejusc e outras secretarias para fazer uma avaliação das pessoas que mais necessitam. Os mais necessitados serão os que terão prioridade nesse atendimento de solução de moradia", afirmou.

Ainda conforme Lima, até o momento, o Estado destinou cerca de R$ 6,5 milhões em recursos próprios para o pagamento das cinco primeiras parcelas, que não foram afetadas pelo período de pandemia.

"Não houve nenhum atraso por parte do Governo do Estado, apesar da dificuldade financeira que nós passamos em razão da redução das atividades econômicas. Esse auxílio-aluguel que está sendo pago para essas famílias é com recursos próprios do Governo do Estado, através do Fundo de Promoção Social (FPS)”, ressaltou.

Atendimento

O atendimento às famílias é realizado no Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, situado na Avenida Constantino Nery, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital. Os atendimentos seguem até a sexta-feira (24), das 9h às 16h.

