Mais de 500 mil EPIs são entregues às forças de segurança em Manaus

Manaus - Para reforçar o combate e prevenção à Covid-19 entre os servidores do sistema de segurança do Amazonas, uma carga de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) foi entregue à Polícia Militar e Civil, ao Corpo de Bombeiros Militar, ao Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) e à Guarda Municipal de Manaus. A entrega ocorreu na manhã desta quarta-feira (22), na sede da SSP-AM, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de capital.

Os materiais foram entregues pelo secretário de Segurança Pública, coronel Louismar Bonates, que destacou a importância das ações de prevenção à Covid-19 no âmbito da Segurança Pública Estadual. Doados pelo Ministério da Saúde e à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), os materiais contabilizam mais de 527 mil itens, como álcool em gel, máscara cirúrgica, máscara de proteção facial, avental hospitalar, óculos de proteção e luvas.

Conforme a delegada-geral da Polícia Civil, Emília Ferraz, o material atenderá todo efetivo. “Hoje viemos aqui receber o material de EPI para os próximos 30 dias para todo efetivo nosso, tanto na capital, quanto no interior, assim como também destacar o material para o pessoal que vai estar na base Arpão”, disse.

Já o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Danízio Valente, destacou a importância do material para dar continuidade aos trabalhos com segurança, tanto para os militares quanto para a população, durante as ocorrências externas. “Esse material é de fundamental importância para continuar nossa prevenção contra a Covid. E essas máscaras, luvas, óculos de proteção, vão equipar as guarnições e dar um bom atendimento à sociedade”.

Receberam o material o diretor do Departamento de Polícia Técnico-Científica, Lin Hung Cha; o chefe de Estado Maior da Polícia Militar, coronel Dias Figueiredo; e o coronel Antônio Brandão, secretário chefe da Casa Militar da Prefeitura de Manaus; além do secretário executivo da SSP, coronel Anézio Paiva.

*Com informações da assessoria