Corpos de policiais que sofreram acidente em rio do AM são localizados

Os policiais estavam viajando para uma operação policial | Foto: Divulgação

Envira - Os corpos do sargento da Polícia Militar Aleilson Martins da Silva e do investigador de Polícia Civil Eduardo Maciel da Silva Melo, envolvidos em um acidente fluvial ocorrido na madrugada de terça-feira (20), no Rio Envira (naquele município distante 1.206 quilômetros de Manaus), foram localizados por profissionais do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM), na tarde desta quarta-feira (22). A informação foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

Conforme o comandante da PM em Envira, tenente Felipe Cerqueira, que também estava na embarcação, a equipe policial saiu da sede do município para uma operação policial com intuito de capturar foragidos da Justiça. Por volta das 2h, a embarcação bateu em um tronco de árvore no meio do rio Envira. A voadeira naufragou. Além do comandante PM no local, o barco levava dois guardas municipais e os dois policiais que desapareceram nas águas.



Ainda na noite de terça-feira (22), foram localizados nas proximidades do local do fato um colete balístico, além da bolsa pertence ao sargento da PM Aleilson e a bota do investigador Eduardo. As buscas, segundo ele, estão previstas para retornar às 6h de quarta-feira (22).

Mergulhadores do CBM-AM e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre atuaram nas buscas. Os corpos devem ser levados para a sede de Envira e ainda não há informações sobre as circunstâncias da localização dos corpos.